POL-SI: Trio mopst neun Obstkisten

Kreuztal (ots) - Drei Männer entwendeten am Mittwochabend um kurz vor 21 Uhr bei einem in Kreuztal-Buschhütten an der Siegener Straße befindlichen Supermarkt insgesamt neun Kisten mit Obst und Gemüse, die dort im Eingangsbereich zum Verkauf ausgestellt waren.

Das Trio schleppte die fünf Kisten Orangen, eine Kiste Kiwis, eine Kiste Zitronen sowie zwei Kisten Tomaten zu einem in der Nähe stehenden blauen PKW-Kombi (Golf oder Passat) mit osteuropäischem Kennzeichen und brauste dann mit dem vitaminreichen Diebesgut auf und davon. Zwei der Diebe trugen dunkle Jacken, der dritte ein helles Oberteil.

Weitere sachdienliche Hinweise zu dem Trio bzw. dessen Fahrzeug nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

