POL-SI: PKW in Brand gesetzt - Polizei bittet um Hinweise

Kreuztal (ots) - In der Nacht zu Samstag - um kurz vor 03 Uhr - kam es in Kreuztal-Fellinghausen bei einem Kfz-Handelsbetrieb in der Landstraße zu einem Brand eines PKW. Dabei beschädigte das entstandene Feuer noch zwei weitere daneben stehende PKW. Bei den betroffenen Fahrzeugen handelte es sich um abgemeldete Gebrauchtwagen, an denen ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 3500 Euro entstand. Die alarmierten Feuerwehren Kreuztal und Fellinghausen waren vor Ort im Einsatz und führten die Löscharbeiten durch.

Die Polizei geht aktuell von Brandstiftung aus und bittet daher mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter 0271-7099-0.

