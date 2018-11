POL-SI: Fünf Autos bei Autohaus mutwillig zerkratzt

Siegen (ots) - Unbekannte beschädigten am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag bei einem in Siegen-Weidenau an der Weidenauer Straße gelegenen großen Autohaus insgesamt fünf dort stehende PKW durch mutwilliges Zerkratzen des Lacks. Alle fünf Fahrzeuge befanden sich zur Tatzeit auf einer dem Autohaus gegenüberliegenden Stellfläche an der Weidenauer Straße. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

