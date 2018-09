POL-SI: Unfall: 3 Verletzte, 20.000 Euro Sachschaden

Hilchenbach (ots) - Am Samstag ereignete sich um kurz vor 17 Uhr auf der Hauptstraße in Hilchenbach-Müsen ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Fiat Punto-Fahrer war beim Vorbeifahren an dort parkenden Fahrzeugen in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Unfallschadensbilanz: 3 verletzte Personen und 20.000 Euro Sachschaden.

