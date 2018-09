POL-SI: Motorradfahrer und Sozius bei Sturz verletzt

Bad Berleburg (ots) - Ein 54-jähriger Motorradfahrer aus Freudenberg befuhr am Sonntagnachmittag in Bad Berleburg die L 903 aus Richstein kommend in Fahrtrichtung Arfeld. Als der Mann plötzlich vor einem Kurvenbereich in seinem Augenwinkel etwas wahrnahm, erschrak er sich, bremste unwillkürlich zu stark ab, so dass das Vorderrad blockierte und er mit seinem Zweirad samt Sozius auf die Fahrbahn stürzte. In einer Wiese kam die Maschine schließlich zum Stillstand. Vorrausfahrende Kradfahrer kehrten zur Unfallstelle zurück und leisteten den beiden durch das Unfallgeschehen Verletzten erste Hilfe. Im weiteren Verlauf wurde zu ihrer medizinischen Versorgung ein Rettungswagen und ein Rettungshelikopter angefordert. Die L 903 musste wegen der notwendigen Einsatzmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden. Unfallschadensbilanz: rund 5.000 Euro.

