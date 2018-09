POL-SI: Unfallflüchtiger Lieferwagenfahrer hinterlässt 17.000 Euro Sachschaden auf der HTS

Kreuztal (ots) - Ein 69-jähriger Fahrer eines schwarzen Mercedes Vito wurde am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf der HTS in Fahrtrichtung Kreuztal in einem Kurvenbereich vor der Langenauer Brücke von einem weißen Lieferwagen überholt, der dann anschließend so knapp vor dem Vito wieder einscherte, dass der Mercedes-Fahrer stark abbremsen musste, dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in die Mittelschutzplanke einschlug. Der 69-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Kreuztaler Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen bzw. zu dem unfallflüchtigen weißen Lieferwagen, der immerhin einen Schaden von rund 17.000 Uhr Euro hinterließ, geben können, sich unter 02732-909-0 zu melden.

