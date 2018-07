POL-SI: Einbrecher scheiterten am Fenster

Siegen (ots) - Durch bisher unbekannte Täter wurde im Zeitraum von Freitag Abend bis Samstag Nachmittag versucht, in eine Wohnung im Bereich der Giersberstraße einzudringen. Hierbei versuchten die Täter, durch Hebeln an den Fenstern in die Wohnung zu gelangen. Es blieb jedoch bei dem Versuch, die Täter gelangten nicht in die Wohnung. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise (Tel.: 0271 / 7099-0).

