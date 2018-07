POL-SI: Auto landet auf dem Dach - Hoher Sachschaden

Neunkirchen (ots) - Am Donnerstag (06.07.2018) um 14:40 Uhr landete ein Nissan auf dem Dach mitten auf der Kölner Straße. Eine 61-jährige Frau war mit diesem Auto zuvor in Richtung Salchendorf unterwegs gewesen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und krachte in einen parkenden Mini. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Nissan und landete auf dem Dach. Rettungskräfte verbrachten die leichtverletzte 61-Jährige in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 31000 Euro. Die Kölner Straße war für eine Stunde gesperrt.

