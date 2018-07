POL-SI: 79-jähriger Motorradfahrer gestürzt

Erndtebrück (ots) - Bei einem Sturz auf der B62 zwischen Erndtebrück und Schameder zog sich am Mittwoch (04.07.2018) um 17:30 Uhr ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Der 79-jährige Kradfahrer war auf seiner Maschine in Richtung Schameder unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen stellte sich das Motorrad bei einem Bremsmanöver quer und der 79-Jährige stürzte auf die Straße. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 7000 Euro.

