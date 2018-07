POL-SI: Gewichtige Beute: Fünf Tonnen Heuballen entwendet

Burbach-Lützeln (ots) - In der Zeit von Dienstagabend (03.07.2018) bis Mittwochabend (04.07.2018) entwendeten Unbekannte mehrere Rundballen. Diese Heuballen, mit einem Gewicht von jeweils 400 Kilogramm, lagerten auf einer Wiese am Holzhäuser Weg. Das zuständige Kriminalkommissariat 5 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter 0271-7099-0. Insbesondere sind die Ermittler an Hinweisen zu verdächtigen Fahrzeugen interessiert, die zum Abtransport der schweren Beute offensichtlich verwendet wurden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell