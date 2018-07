POL-SI: Auffahrunfall auf der HTS: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Siegen (ots) - Am Mittwoch (04.07.2018) um 22:45 Uhr kam es auf der HTS zwischen dem Autobahnzubringer zur A45 und der Abfahrt Eiserfeld zu einem Auffahrunfall. Eine 60-jährige Frau war dort mit ihrem VW in Richtung Mudersbach unterwegs und bemerkte in ihrem Rückspiegel einen sich nähernden Mazda. Aus noch unbekannter Ursache krachte die 29-jährige Fahrerin dieses Mazdas auf das Heck des VW. Danach schleuderte der Mazda nach links in die Leitplanke. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die beiden Fahrerinnen leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten die Frauen in ein Krankenhaus. Die HTS war an der Unfallörtlichkeit rund vier Stunden in Richtung Eiserfeld / Mudersbach gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 15000 Euro.

