POL-SI: Betrunken am Steuer erwischt

Kreuztal (ots) - Durch Beamte der Polizeiwache Kreuztal wurde am frühen Dienstagmorgen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle im Bereich der Hagener Straße in Kreuztal ein 61jähriger Fahrzeugführer angehalten und auf seine Fahrtüchtigkeit hin überprüft. Es konnte festgestellt werden, dass der Mann alkoholisiert war, so dass ihm auf der Wache in Kreuztal eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

