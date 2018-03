POL-SI: Schmierfinken besprühen Schulgebäude

Siegen (ots) - Unbekannte besprühten im Zeitraum zwischen dem 23.02. und 01.03.2018 in Siegen-Birlenbach in der Straße "Am Nöchel" die Turnhalle der Birlenbacher Grundschule mit Farbe und richteten dabei einen Sachschaden von mehreren hundert Euro an.

Sachdienliche Hinweise zu den Schmierfinken nimmt das Siegener Kriminalkommissariat 4 unter 0271-7099-0 entgegen.

