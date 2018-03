POL-SI: Senior bei Unfall verletzt

Bad Laasphe (ots) - Im Kreuzungsbereich Siegener Straße (K 34) / Rückershäuser Straße / Im Boden kam es am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Bad Laasphe zu einer Kollision eines Ford Galaxy mit einem vorfahrtberechtigten Ford Fusion. Bei dem Unfall wurde der 88-jährige Senior, der am Steuer des Ford Fusion saß, leicht verletzt. Außerdem entstand ein Sachschaden von rund 13000 Euro.

