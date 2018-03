POL-SI: Afrikanische Verhältnisse in Freudenberg? Lichtgiraffe entwendet

Freudenberg (ots) - Unbekannte verschafften sich am Mittwochabend bzw. in der Nacht zu Donnerstag unbemerkt mit einem noch unbekannten Kraftfahrzeug Zugang zu einem Windparkgelände in Freudenberg-Büschergrund in der "Hommeswiese" und entwendeten dort eine sogenannte Lichtgiraffe der Firma Atlas Copco im Wert von rund 25000 Euro.

Bei einer Lichtgiraffe handelt es sich um ein auf einem Anhänger befindliches Stromaggregat mit einer dazugehörigen Teleskop-Beleuchtungseinrichtung. Der entwendete gelb-silberfarbene Anhänger trug das Kennzeichen HH-KL 5896.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hommeswiese beobachtet haben oder aber sachdienliche Angaben zum Verbleib des entwendeten Anhängers machen können, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

