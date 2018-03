POL-SI: Streit zwischen Radfahrern und Schülern

Siegen (ots) - Am Freitagnachmittag um 15.20 Uhr kam es in Siegen-Weidenau im Bereich der Fußgängerbrücke über die "Ferndorf" in Richtung Poststraße zu einem Streit zwischen vier dort heimgehenden Schülern und zwei Radfahrern. Einer der Radfahrer (18 - 22 Jahre, 185 cm groß, kräftig, hellbraune Haare, MTB-Fahrer) versetzte dabei einem 15-jährigen Jungen einen Schlag ins Gesicht und fuhr danach in Richtung EKZ weg.

Am gestrigen Mittwoch um 14.20 Uhr kam es auf dem Radweg unterhalb der HTS (zwischen der Brücke über die Ferndorf und dem FJM-Gymnasium) zu einer Auseinandersetzung eines Radfahrers mit einer Gruppe von Schülern, wobei der Radfahrer diese beleidigt, geschubst und am Schal gezogen haben soll. Der Radfahrer war in diesem Fall circa 30 Jahre alt, 170 cm groß, trug keine Fahrradkleidung, eine Weste und eine schwarze, gestrickte Mütze.

Die Verkehrskommissariat ermittelt nun in beiden Fällen gegen die Radfahrer und bittet dabei um sachdienliche Hinweise an die 0271-7099-0.

