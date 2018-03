POL-SI: Unfallflucht: Polizei sucht unfallflüchtigen blauen Kleinwagen

Freudenberg (ots) - Am Freitag, dem 23.02.2018, 14.20 Uhr kam es in Freudenberg-Oberfischbach am dortigen Kreisverkehr der L 565 zu einer leichten Kollision eines blauen Kleinwagens mit einem silbernen Mercedes. Die Fahrerin des Kleinwagens, die möglicherweis den Zusammenprall der Fahrzeuge noch nicht einmal bemerkt hatte, entfernte sich anschließend unverrichteter Dinge vom Unfallort. Ihr Fahrzeug müsste an der linken Fahrzeugseite jedoch beschädigt sein. Die Frau wird gebeten, sich beim Kreuztaler Verkehrskommissariat unter 02732-909-0 zu melden. Gleiches gilt für sonstige Unfallzeugen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell