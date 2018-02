POL-SI: Einbruch in Tabakladen

Erndtebrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch brachen Unbekannte in einen Kiosk / ein Tabakwarengeschäft in Erndtebrück im Mühlenweg ein. Dabei richteten die Einbrecher einen Sachschaden von rund 2500 Euro an und entwendeten Tabakwaren im Wert von mehreren tausend Euro.

Zeugen, denen im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Geschäfts bzw. im Mühlenweg aufgefallen sind, werden gebeten, sich beim Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02751-909-0 zu melden.

