Freudenberg (ots) - Unbekannte drangen am Montagabend bzw. in der Nacht zu Dienstag in Freudenberg-Büschergrund in der Eichener Straße in zwei dortige Rohbauten und entwendeten dabei mehrere Baumaschinen im Wert von je 1000 Euro. Zudem richteten die Einbrecher jeweils Sachschaden nicht unerheblicher Art (gesamt 3500 Euro) an.

Bei einem im Bereich der Einmündung Hommeswiese/Halmenhofstraße geparkten LKW schlitzten Unbekannte im selben Zeitraum die Plane eines dort parkenden Sattelaufliegers auf und richteten dabei einen Sachschaden von rund 500 Euro an.

Täterhinweise erbittet in allen drei Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell