POL-SI: Unfall: Mutter und Kind leicht verletzt

Siegen (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 09 Uhr kam es in Siegen-Geisweid im Kreuzungsbereich der Sohlbacher Straße / Wenschtstraße vermutlich aufgrund eines Rotlichtverstoßes zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Bei dem Unfallgeschehen wurden eine 32-jährige VW Passat-Fahrerin und ihr 1 1/2-jähriges Kind leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nicht unerheblicher Sachschaden (gesamt 12000 Euro). Die Mutter und ihr Kind wurden vorsorglich mittels zweier Rettungswagen in Siegener Krankenhäuser verbracht.

