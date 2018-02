POL-SI: Einbrecher entwenden Wischmopp - Polizei bittet um Hinweise

Einbruch in Vereinsheim Bild-Infos Download

Kreuztal (ots) - In der Zeit von Samstagmorgen (24.02.2018) bis Montagmorgen (26.02.2018) drangen Unbekannte in das Vereinsheim des FC Kreuztal in der Moltkestraße ein. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort beschädigten sie eine Trennwand, einen Metallspind und eine weitere Tür. Anschließend entfernten sich die Einbrecher und nahmen offensichtlich lediglich einen Wischmopp mit. Das Kreuztaler Kriminalkommissariat ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter 02732-9090.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell