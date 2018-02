POL-SI: Gas und Bremse verwechselt: Senior durchbricht Carport-Wand

Netphen (ots) - Ein über 90-jähriger Autofahrer fuhr am Sonntagnachmittag in Netphen-Deuz seine zu diesem Zeitpunkt zugeschneite Hauseinfahrt hinauf. Als er dabei die Position seines PKWs korrigieren wollte, verwechselte er die Bremse mit dem Gaspedal, durchbrach die Rückwand seines Carports und kam letztlich auf einem dahinter befindlichen Abhang zum Stillstand. Der Senior wurde bei dem Unfall glücklicher Weise nur leicht verletzt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert.

