POL-SI: Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Kreuztal (ots) - Ein 36-jähriger Motorradfahrer befuhr am Samstagmittag die L 729 aus Krombach kommend in Richtung der Krombacher Höhe. In einem Kurvenbereich rutschte das Vorderrad weg und der 36-Jährige kam mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab. Der Kreuztaler wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

