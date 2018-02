POL-SI: Einbrüche in Siegen: Polizei nimmt möglichen Tatverdächtigen fest

Siegen (ots) - Am Samstag in der Zeit zwischen 16 und 21.30 Uhr drangen Unbekannte gewaltsam in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wilhelm-Straße ein und durchwühlten anschließend das komplette Schlafzimmer.

In der Nacht zu Samstag brachen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Nordstraße ein, entwendeten dabei unter anderem ein Fernseher und zwei Schallplattenspieler und demolierten dabei aber auch die komplette Wohnungseinrichtung.

Und schließlich wurden am vergangenen Wochenende bei einem Mehrfamilienhaus in der Friedrichstraße noch mehrere Kellerräume aufgebrochen.

Im Zusammenhang mit dem Einbruch in der Nordstraße wurde im Rahmen polizeilicher Fahndungsmaßnahmen ein der Polizei nicht ganz unbekannter 20-jähriger Siegener unweit des Tatortes von einer Siegener Streifenwagenbesatzung vorläufig festgenommen und anschließend der Wache zugeführt.

Das diesbezügliche Diebesgut (u.a. TV-Gerät und Plattenspieler) wurde im Bereich der Einmündung Sandstraße / Nordstraße von der Polizei sichergestellt.

Das Siegener Kriminalkommissariat 5 ermittelt nun in der Sache. Die Kripo geht davon aus, dass an den vorgenannten Einbrüchen vermutlich zwei Täter beteiligt waren.

Die Polizei fragt daher:" Wer hat im Zusammenhang mit den in Rede stehenden Einbrüchen verdächtige Personen / ein verdächtiges Duo beobachtet oder aber kann der Polizei mit sonstigen sachdienlichen Angaben weiterhelfen?"

Hinweise bitte an die 0271-7099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell