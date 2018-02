POL-SI: Versuchter Einbruch in Hebammenpraxis - Polizei bittet um Hinweise

Bad Berleburg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten Unbekannte in Bad Berleburg gewaltsam in Räumlichkeiten einer Hebammenpraxis in der Brandenburger Straße einzudringen. Dabei wurde ein Türschloss beschädigt und ein Sachschaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Bad Berleburger Kriminalkommissariat unter 02751-909-0 entgegen.

