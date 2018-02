POL-SI: Sachbeschädigung an Skiliftanlage

Hilchenbach (ots) - Am Freitagabend bzw. in der Nacht zu Samstag demontierten Unbekannte in Hilchenbach-Lützel mehrere Liftanker der Skiliftanlage der Liftgemeinschaft Gillerberg. Die demontierten Liftanker wurden anschließend zum Teil im Umfeld der Anlage wieder abgestellt oder in einem Fall unter einem PKW in der Gillerbergstraße abgelegt. Zudem nahmen die Unbekannte aber auch noch technische Manipulationen an der Liftanlage vor, die geeignet gewesen wären, einen größeren Schaden herbei zu führen. Der bis dato bekannte Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen nimmt das Kreuztaler Kriminalkommissariat unter 02732-909-0 entgegen.

