POL-SI: Wohnhausbrand mit verletzten Personen Siegen 25.12.2017

Siegen (ots) - Der Polizei wurde am 25.12.2017,gegen 15.00 Uhr, ein Kellerbrand in einem Haus in der Eintrachtstraße gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen geriet im Keller Wäsche in Brand. Im Haus hielten sich zu dieser Zeit 13 Personen auf. Sechs Personen wurden durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Es wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen.

