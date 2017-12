POL-SI: Verkehrsunfall, beide Unfallbeteiligten schwer verletzt

57258 Freudenberg, Kreuzung L282/L280 (ots) - Am Freitag, 22.12.2017 gegen 18:40 Uhr, will eine 21-jährige PKW-Fahrerin von der Landstraße 282 nach links auf die Landstraße 280 in Richtung Asdorfer Straße (Freudenberg) einbiegen. Hierbei übersieht sie eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 20-jährige PKW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Unfallverursacherin zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Beide Unfallbeteiligten wurden schwer verletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst eingeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von 12.100 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Leitstelle

PHK Georg-Burger

Telefon: 0271 7099 3130

E-Mail: GE-LST.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell