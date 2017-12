POL-SI: Feuer in Mehrfamilienhaus: Frau erleidet Rauchvergiftung

Bad Laasphe (ots) - Am Freitagmorgen kam es in einem Mehrfamilienhaus in Bad Laasphe in der Mühlenstraße zu einem Brandgeschehen, bei dem eine 60-jährige Frau eine leichte Rauchvergiftung erlitt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte vermutlich das Sofa der Frau aufgrund von Wärmeentwicklung durch die Elektroheizung Feuer gefangen. Die Frau konnte das Feuer jedoch selbstständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Dabei erlitt sie die Rauchvergiftung.

Der durch das Feuer verursachte Schachaden wird auf rund 10000 Euro geschätzt.

Alle Bewohner des Hauses konnten nach den abgeschlossenen Lüftungsmaßnahmen der Feuerwehr ihre Wohnungen wieder betreten.

