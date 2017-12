POL-SI: Versuchter Einbruch

Bad Berleburg (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Freitag gegen 01.30 Uhr über ein Fenster in eine Einliegerwohnung in einem Haus in Bad Berleburg "Im Gunzetal" einzudringen. Durch Klopfen an dem betroffenen Fenster konnte der Wohnungsinhaber jedoch den oder die Täter am weiteren Eindringen hindern. Sie flüchteten dann in unbekannte Richtung. Die über den Einbruchsversuch alarmierte Polizei leitete unverzüglich Fahndungsmaßnahmen ein, in deren Verlauf auch zwei verdächtigte junge Männer festgestellt werden konnten. Die diesbezüglich weiteren Ermittlungen der Polizei dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Georg Baum

Telefon: 0271 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell