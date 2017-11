POL-SI: Straßensperrung nach Frontalzusammenstoß

Wilnsdorf-Niederdielfen (ots) - Am Freitagmorgen (17.11.2017) um 08:15 Uhr kam es zu einem folgenreichen Unfall auf der Weißtalstraße. Eine 56-jährige Frau war mit ihrem Peugeot in Richtung Siegen unterwegs. Im Verlauf einer leichten Rechtskurve geriet sie aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort krachte sie mit dem entgegenkommenden Meriva eines 49-Jährigen zusammen. Bei dem Zusammenstoß zogen sich die beiden Fahrzeuglenker leichte Verletzungen zu. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 16000 Euro. Nachdem die beiden Autos abgeschleppt wurden, musste die Straße von einer Fachfirma gereinigt werden. Die Weißtalstraße war deshalb für knapp drei Stunden gesperrt.

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell