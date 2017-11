POL-SI: Auto landet auf der Seite - Fahrer verletzt

Siegen (ots) - Am Donnerstagnachmittag (16.11.2017) um 16:50 Uhr zog sich ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Ypernstraße leichte Verletzungen zu. Der 56-jährige Twingo-Fahrer war bergab in Richtung Achenbacher Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und kam nach rechts von der Straße ab. Dort krachte er in eine Böschung. Sein Twingo kippte durch die Wucht des Aufpralls um und blieb auf der Seite liegen. Rettungskräfte verbrachten den verletzten 56-Jährigen in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Pressestelle

Lars Detmer

Telefon: 0271 7099 1114

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell