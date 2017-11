POL-SI: Einbrüche in Wilnsdorf und Neunkirchen - Polizei bittet um Hinweise

Neunkirchen, Wilnsdorf (ots) - Am Mittwochmorgen in der Zeit zwischen 08 und 09 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Wilnsdorf-Obersdorf im Inselweg ein und entwendeten vorgefundenes Bargeld und ein Mobiltelefon.

In Neunkirchen im Steimelsweg war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine dortige Gaststätte erneut Zielobjekt von Einbrechern. Zunächst wurde dabei eine Fensterscheibe eingeschlagen, alsdann alle Schränke durchsucht und u.a. vorgefundenes Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise zu möglichen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt in beiden Fällen das Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 entgegen.

