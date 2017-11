POL-SI: Korrigierte Meldung: Geschwindigkeitskontrollen in Kreuztal-Oberhees: Renault-Fahrer droht Fahrverbot

Brems Dich - Rette Leben! Bild-Infos Download

Kreuztal (ots) - In Kreuztal-Oberhees auf der Heesstraße (i.g.O., erlaubt Tempo 50 km/h) wurde am Montag bei einer polizeilichen Geschwindigkeitskontrolle ein Renault-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, nämlich Tempo 92 auf dem Tacho, gemessen. Deshalb muss der Mann nun mit einem saftigen Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg sowie einem mehrwöchigen Fahrverbot rechnen.

Da zu schnelles Fahren nach wie vor die Todesursache Nummer 1 auf unseren Straßen ist, rät die Polizei zu entsprechend vorsichtiger und vorausschauender Fahrweise und gibt zu bedenken, dass bereits 15 km/h mehr oder weniger über Tod oder Leben entscheiden können: Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 65 km/h sterben 8 von 10 angefahrenen Fußgängern. Bei 50 km/h überleben 8 von 10.

