POL-SI: BMW M 3 entwendet - Besitzer nimmt Verfolgung auf

Neunkirchen (ots) - In der Nacht zu Mittwoch wurde ein in Neunkirchen-Struthütten in der Birkenstraße vor dem Haus geparkter dunkelroter BMW M 3 mit dem amtlichen Kennzeichen SI-WX 3 von Unbekannten entwendet.

Der BMW-Besitzer war gegen 01.50 Uhr durch das plötzliche laute Aufheulen des Motors seines Sportwagens wach geworden und hatte dann bei einem Blick aus dem Fenster erkennen können, wie die Autodiebe mit seinem 30000 Euro teuren BMW in Richtung Herdorf davon fuhren. Anschließend nahm der BMW-Besitzer noch mit einem anderen Fahrzeug die Verfolgung der Flüchtenden auf, allerdings erfolglos.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Birkenstraße bzw. in Struthütten beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Siegener Kriminalkommissariat 5 unter 0271-7099-0 zu melden.

