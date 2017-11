POL-SI: LKW-Fahrer übersieht PKW in totem Winkel: 25000 Euro Sachschaden

Siegen (ots) - Ein 63-jähriger Sattelzugfahrer befuhr am Freitagmorgen die B 62 von der HTS kommend in Richtung Netphen und wollte dann an der AS Ostrampe rechts abbiegen. Beim Fahrstreifenwechsel übersah er einen im toten Winkel vor bzw. neben ihm befindlichen VW Golf eines 27-Jährigen. Bei der dann folgenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der VW Golf mehrere Meter von dem Sattelzug vor sich her geschoben bis der Golf sich dann um die eigene Achse drehte und über die Fahrbahnteiler in den entgegenkommenden Verkehr geriet. Dort prallte der Golf noch mit einen entgegenkommenden Audi zusammen. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 25000 Euro. Der 27-Jährige wurde zwecks ambulanter Versorgung einem Krankenhaus zugeführt.

