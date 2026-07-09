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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wiederholt ohne Führerschein unterwegs
Pkw beschlagnahmt

Windeck (ots)

In Windeck beschlagnahmten Polizisten am Mittwoch (08. Juli) gegen 12:25 Uhr den Pkw einer Frau, die wiederholt ohne Führerschein unterwegs war. Die Beamten nahmen zu der Zeit in der Dahlhausener Straße einen Einsatz war. Dabei fiel ihnen die 39 Jahre alte Windeckerin auf, von der aus vorangegangenen Einsätzen bekannt war, dass sie nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Dennoch stieg die 39-Jährige in ihren BMW und fuhr davon. Die Polizisten folgten der Verdächtigen und konnten sie in der Blumenstraße antreffen. Da sie in den letzten Wochen bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt worden war und dies jedes Mal in ihrem auf sie zugelassenen Auto geschah, wurde dieses zur Verhinderung weiterer Straftaten durch die Polizisten sichergestellt. Ein angefordertes Abschleppunternehmen erschien vor Ort und nahm den Pkw mit. Die 39-Jährige muss sich nun erneut wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein verantworten. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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