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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Tatverdächtige nach Diebstahl von Elektroschrott vorläufig festgenommen

Lohmar (ots)

Am Dienstag (07. Juli) ertappten Polizisten in Lohmar im Schlesierweg gegen 16:25 Uhr zwei Männer, die gerade dabei waren, Elektroschrott aus einem Sammelcontainer zu stehlen. Zu diesem Zwecke hatten sie augenscheinlich die Einwurfklappe des Behälters verbogen, um Inhalt daraus entnehmen zu können. Einer der mutmaßlichen Diebe stand im Container, während der andere Sachen daraus entgegennahm. Es lagen bereits diverse Elektroartikel auf dem Boden, die teilweise auseinandergebaut worden waren. In einem mitgeführten Fahrradanhänger und Satteltaschen eines Fahrrads fanden die Beamten Diebesgut in Form von Kabeln und Elektrogeräten. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich nach bisherigen Erkenntnissen um einen 44-Jährigen ohne festen Wohnsitz und einen 43 Jahre alten Troisdorfer. Beide sind in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten. Sie wurden vorläufig festgenommen. Bei dem jüngeren der Beiden wurden außerdem Drogen aufgefunden, so dass bei ihm neben dem Verdacht des Diebstahls auch wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt wird. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wegen fehlender Haftgründe entlassen. Sein Komplize hingegen wurde am Mittwoch (08. Juli) einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. (Uhl)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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