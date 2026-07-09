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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebe scheitern beim Aufbruch eines Geldautomaten

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (8. Juli), vermutlich zwischen 01:15 Uhr und 05:30 Uhr, versuchten Unbekannte, einen freistehenden Geldautomaten in Sankt Augustin aufzubrechen.

Mit schweren Hebelwerkzeugen bearbeiteten sie den Automaten, der vor einem Spielsalon an der Kölnstraße steht. Doch die massive Bauweise verhinderte, dass sie an das Geld gelangten.

Um ungestört zu bleiben, schoben die Täter einen abgestellten Transportanhänger vor den Automaten.

Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis ermittelt und fragt: "Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort gesehen?" Hinweise bitte an 02241 541-3321. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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