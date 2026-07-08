Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Diebstahl bei günstiger Gelegenheit - 68-Jähriger gibt Beute zurück

Lohmar (ots)

Am Dienstagvormittag (07. Juli) bat eine Kundin an einer Lohmarer Tankstelle um Hilfe. Der Mitarbeiter legte eine Mappe mit mehreren hundert Euro, hauptsächlich in 1- und 2-Euro-Münzen, auf den Hochdruckreiniger der Waschanlage und half der Frau. Er begleitete sie in den Verkaufsraum und ließ das Geld draußen liegen. Als er sich kurze Zeit später daran erinnerte, war die Mappe bereits verschwunden.

Die Videoaufzeichnung der Tankstelle zeigte, dass ein Pkw auf das Gelände gefahren war. Der Fahrer stieg aus, nahm die Mappe und fuhr davon. Der Mitarbeiter informierte die Polizei. Anhand des Kfz-Kennzeichens identifizierten die Beamten den 68-jährigen Mann. Sie suchten seine Adresse in Neunkirchen-Seelscheid auf und stellten ihn zur Rede.

Der Verdächtige leugnete zunächst und zeigte sich uneinsichtig, gab die Mappe jedoch zurück. Ob der Inhalt vollständig ist, ist unklar.

Dem 68-Jährigen droht ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls. (Bi)

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