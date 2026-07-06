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Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Drei Festnahmen nach körperlicher Auseinandersetzung in kommunaler Unterkunft

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Sonntagabend (05. Juli) kam es in einer kommunalen Unterkunft an der Ohlenhohnstraße in Neunkirchen-Seelscheid zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Drei Tatverdächtige wurden vorläufig festgenommen.

Gegen 19:15 Uhr erhielt die Leitstelle der Polizei im Rhein-Sieg-Kreis Kenntnis von einer Schlägerei in der Unterkunft, an der mehrere Personen beteiligt gewesen sein sollen. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen zur Einsatzörtlichkeit entsandt. Zudem befanden sich Kräfte des Rettungsdienstes und ein Notarzt auf der Anfahrt. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz.

Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf zwei verletzte Bewohner im Alter von 39 und 42 Jahren, mehrere Zeugen sowie drei Tatverdächtige im Alter von 22, 25 und 29 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen den Tatverdächtigen und den beiden Geschädigten gekommen. Auslöser soll gewesen sein, dass sich der 29-jährige Tatverdächtige zuvor gegenüber einer weiblichen Bewohnerin entblößt hatte. Die beiden Geschädigten stellten den Mann daraufhin zur Rede. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Beide Geschädigte erlitten schwere Verletzungen. Der 39-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 42-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die drei Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen sowie einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie mangels Haftgründen wieder entlassen.

Gegen die drei Männer wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen zum Tathergang dauern an. (Re)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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