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POL-SU: Unfall mit Sachschaden - Polizei stellt Führerscheine und Fahrzeuge wegen Verdachts auf illegales Autorennen sicher

Lohmar (ots)

In der Nacht zu Samstag (4. Juli) alarmierte ein Anrufer gegen 01.00 Uhr die Polizei. Auf der Bundesstraße 56 (B 56) nahe dem Ortseingang Lohmar-Birk sei ein Auto in einen Zaun gefahren.

Am Unfallort trafen die Beamten einen 20-Jährigen aus Sankt Augustin neben seinem völlig zerstörten Peugeot an. Er erklärte, er sei auf der B 56 aus Richtung Neunkirchen-Seelscheid nach Siegburg unterwegs gewesen. An einer Verkehrsinsel habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, sei von der Fahrbahn abgekommen und gegen den Metallzaun geprallt. Verletzungen habe er dabei nicht erlitten.

Ein 20-jähriger Bekannter, ebenfalls aus Sankt Augustin, bestätigte die Schilderung. Er war in einem Fiat hinter dem Peugeot gefahren. Beide gaben an, gemeinsam unterwegs gewesen zu sein.

Eine unabhängige Zeugin berichtete jedoch eine andere Version. Sie habe die beiden Fahrzeuge erstmals in Seelscheid bemerkt. Dort seien sie dicht hinter ihr gefahren, hätten sie überholt und seien mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit weitergefahren. Später hätten die Fahrer mehrfach nebeneinander her beschleunigt, bevor sie aus ihrem Blickfeld verschwanden.

Wegen des Verdachts auf ein illegales Autorennen konfrontierten die Beamten die beiden Männer mit den Vorwürfen. Beide machten keine weiteren Angaben. Die Polizei stellte ihre Führerscheine und Fahrzeuge als Beweismittel sicher. Die Straßenverkehrsbehörde wurde über das eingeleitete Strafverfahren informiert. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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