PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serie von Kennzeichendiebstählen

Eitorf (ots)

Auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Eitorf in der Brückenstraße stahlen Diebe mindestens acht hintere Kfz-Kennzeichen von Pkw.

Die Taten ereigneten sich vermutlich am Freitagabend (03. Juli), zwischen 18.00 und 20.30 Uhr. Die Täter rissen die Kennzeichen samt Halterung von den Fahrzeugen ab.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Pressestelle

Telefon: 02241/541-2222
E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.07.2026 – 10:49

    POL-SU: Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen

    Troisdorf (ots) - Am Freitagabend (3. Juli) meldeten Zeugen der Polizei mehrere aufgebrochene Handwerkerfahrzeuge in Troisdorf. Die drei Transporter des gleichen Typs standen auf einem Parkplatz am Junkersring. Die Täter bohrten ein Loch in die Schiebetür und manipulierten so den Schließmechanismus. Anschließend durchwühlten sie die Laderäume offenbar nach Beute. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 10:46

    POL-SU: Fahrräder und Elektrowerkzeuge aus Garage gestohlen

    Hennef (ots) - In der Nacht auf Freitag (03. Juli) stahlen Unbekannte aus einer Garage am Geistinger Platz in Hennef drei E-Bikes (ein türkisfarbenes Cube, ein grün-schwarzes Ceaya Fatbike und ein schwarzes Pedelec unbekannter Marke), Leergut und mehrere Elektrowerkzeuge. Möglicherweise war das Garagentor unverschlossen. Wegen der Menge des Diebesguts dürften die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren