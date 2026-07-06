Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Serie von Kennzeichendiebstählen

Eitorf (ots)

Auf dem Park&Ride-Parkplatz am Bahnhof Eitorf in der Brückenstraße stahlen Diebe mindestens acht hintere Kfz-Kennzeichen von Pkw.

Die Taten ereigneten sich vermutlich am Freitagabend (03. Juli), zwischen 18.00 und 20.30 Uhr. Die Täter rissen die Kennzeichen samt Halterung von den Fahrzeugen ab.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Eitorf unter der Rufnummer 02241 541-3421 entgegen. (Bi)

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