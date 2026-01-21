Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer ohne gültigen Führerschein

Möglicherweise ungesichertes Kind im Auto

Eitorf (ots)

Am Dienstag (20. Januar) meldete eine Verkehrsteilnehmerin, dass sie in Eitorf einen Pkw gesehen habe, auf dessen Rückbank ein ungesichertes Kind wäre, dass sich frei im Fahrzeug bewegen würde. Die Frau gab der Polizei gegenüber an, dass sie noch beobachtet hätte, wie das Fahrzeug in das Gewerbegebiet im Ortsteil Bövingen abgebogen sei. Ein Polizist entdeckte das genannte Fahrzeug kurz darauf geparkt an der angegebenen Örtlichkeit. Auch der Fahrer konnte ausfindig gemacht werden. Dieser bestritt zwar, ein ungesichertes Kind befördert zu haben, konnte aber keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Da der 41-Jährige in der Vergangenheit bereits wegen gleichgelagerter Verkehrsdelikte polizeilich in Erscheinung getreten und auch eine entsprechende Haftstrafe verbüßt hatte, stellte der Polizist den in Deutschland ungültigen Führerschein des Verkehrssünders sicher. Der 41-Jährige muss sich nun wiederholt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. (Uhl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell