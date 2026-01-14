Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fotofahndung - Diebstahl von Bargeld aus Geldautomaten

Niederkassel (ots)

Eine 83-jährige Frau wollte in Niederkassel-Rheidt Geld abheben. Der Automat brauchte länger, als sie erwartete, also vermutete sie einen Defekt und ging zum Bankschalter. Die Videoaufzeichnungen der Bank zeigen, dass in der Zwischenzeit ein unbekannter Mann das Geld, mehrere hundert Euro, aus dem Automaten nahm und die Bank verließ.

Ein richterlicher Beschluss erlaubt die Veröffentlichung der Überwachungsbilder zur Fahndung. Wer erkennt die Person? Hinweise zu Identität oder Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen.

Die Bilder des Verdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/191663 zu sehen. (Bi)

