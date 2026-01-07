Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Taxifahrer überfallen - Täter erbeuten Bargeld

Troisdorf (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (07. Januar) ist ein 35-jähriger Taxifahrer in Troisdorf-Sieglar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der Mann wurde dabei verletzt.

Gegen 02:30 Uhr befuhr der Taxifahrer mit seinem Fahrzeug den Schmelzer Weg in Fahrtrichtung Roncallistraße. An der Bushaltestelle "Schmelzer Weg" machten drei bislang unbekannte Männer durch Handzeichen auf sich aufmerksam. In der Annahme, es handele sich um Fahrgäste, hielt der 35-Jährige an.

Unvermittelt riss einer der Tatverdächtigen die Fahrertür auf, während sich ein weiterer Täter auf den Beifahrersitz setzte und mehrfach auf den Taxifahrer einschlug. Gleichzeitig entwendete der Täter an der Fahrertür den Geldbeutel des Geschädigten und daraus mehrere hundert Euro Bargeld.

Dem Taxifahrer gelang es, die Hupe seines Fahrzeugs zu betätigen. Daraufhin ließen die Täter von ihm ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Tatverdächtigen bislang unerkannt entkommen.

Die drei Männer werden wie folgt beschrieben: Zwei der Tatverdächtigen sind etwa 180 cm groß und waren dunkel bekleidet, einer von ihnen trug eine blaue Jogginghose. Der dritte Mann ist circa 160 cm groß und war ebenfalls dunkel bekleidet.

Die Kriminalpolizei des Rhein-Sieg-Kreises hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Raubes aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, sich unter der Rufnummer 02241 541-3221 zu melden. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell