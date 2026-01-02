Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wohnanhänger brennt aus - Hausbewohner evakuiert

Windeck (ots)

In der Silvesternacht (01. Januar) geriet im Hüttenweg in Windeck ein Wohnanhänger in Brand. Die Bewohner des angrenzenden Hauses mussten vorsorglich ihre Wohnung verlassen.

Kurz nach Mitternacht weckte ein Knall einen Anwohner. Er sah den am Straßenrand abgestellten Wohnwagen in Flammen. Das Feuer griff auf einen Holzzaun und eine Hecke über.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den Brand, bevor er Haus und Garage erreichte. Dennoch beschädigte die Hitze einen Pkw. Der Sachschaden beträgt etwa 10.000 Euro. Nach den Löscharbeiten kehrten die Hausbewohner zurück.

Unbekannte könnten kurz vor dem Brand Feuerwerkskörper gezündet haben. Die Polizei ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise im Zusammenhang mit dem Feuer unter 02241 541-3421. (Bi)

