POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung - 36-jähriger Mann aus Siegburg vermisst

Rösrath/Sankt Augustin (ots) - Am Donnerstag (08. Mai) kam es in Sankt Augustin und Rösrath jeweils zu einem Aufbruch eines Pkw. In Rösrath stellte ein 68-Jähriger gegen 12:00 Uhr sein Auto auf einem Wanderparkplatz an der Alten Kölner Straße ab. Es handelte sich um einen Schotterparkplatz in der Wahner Heide, der sich, wenn man in Richtung Altenrath fährt, auf der rechten Seite der Alten Kölner Straße befindet. ...

