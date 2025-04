Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen, Hennef, Altenkirchener Straße

Hennef-Wasserheß (B8) (ots)

Am Freitag, dem 04.04.2025, um 17:46 Uhr wurde der Polizeileitstelle des Rhein-Sieg-Kreises durch die Rettungsleitstelle ein Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten gemeldet. Eine Person sollte eingeklemmt sein.

Nach ersten Ermittlungen vor Ort befuhren drei Fahrzeuge hintereinander die Altenkirchener Straße (B8) aus Hennef-Uckerath kommend in Richtung Altenkirchen. In Höhe der Krautscheider Straße musste ein 82jähriger Pkw-Fahrer aus Bonn sein Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Der unmittelbar dahinterfahrende 31jährige Pkw-Fahrer aus Eitorf bremste ebenfalls. Dies übersah ein 58jähriger Pkw-Fahrer aus Buchholz und schob die beiden Fahrzeuge ineinander. Dabei wurde der 82jährige Pkw-Fahrer und seine 73jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren. Die Beifahrerin des 31jährigen Pkw-Fahrers aus Düsseldorf wurde ebenfalls leicht verletzt, begibt sich aber selbstständig in ärztliche Behandlung. Die beiden anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Entgegen er ersten Meldungen wurde jedoch keine Person eingeklemmt. Es konnten alle Personen selbständig aus ihren Fahrzeugen aussteigen. Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden. Die Polizei leitete den Verkehr in beiden Richtungen ab. Ein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die anderen Fahrzeuge bleiben fahrbereit. Die Schadenhöhe wird auf ca. 13.000 EUR geschätzt. (DS)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell