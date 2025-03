Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kioskbesitzer ausgeraubt - Täter flüchten mit 20.000 Euro

Troisdorf (ots)

Am Samstagabend (01. März) wurde ein 32-jähriger Kioskbesitzer an der Schloßstraße in Troisdorf überfallen und leicht verletzt.

Gegen 22:30 Uhr verließ der 32-Jährige seinen Kiosk an der Kölner Straße in der Fußgängerzone. Nachdem er das Geschäft verschlossen und die Tageseinnahmen in seine Jackentaschen gesteckt hatte, ging er in Richtung seines Autos.

Im Bereich der Schloßstraße / An der Feuerwache habe sich nach Angaben des Geschädigten eine unbekannte Person von hinten genähert, ihn an seinem Kopf zu Boden gerissen und festgehalten. Währenddessen öffnete eine zweite Person seine Jackentaschen und entwendete Bargeld in Höhe von 20.000 Euro. Ein dritter Unbekannter habe während des Überfalls Schmiere gestanden.

Im Anschluss flüchteten die drei Männer über die Straße "An der Feuerwache" in Richtung Kölner Straße. Trotz Fahndungsmaßnahmen konnten sie unerkannt entkommen.

Der 32-Jährige wurde leicht verletzt. Einen Rettungswagen benötigte er nicht. Er kann die drei unbekannten Tatverdächtigen folgendermaßen beschreiben:

Alle Drei haben eine schlanke Statur. Zwei der drei Männer sind etwa 160 cm bis 170 cm groß. Der Dritte ist etwa 170 cm bis 180 cm groß und hat einen blonden Bart. Er war mit einer schwarzen Jacke bekleidet.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen.

Wer kann Angaben zu den Räubern machen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

